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В Кремле допустили разговор Путина и Трампа после встречи с Уиткоффом

Песков: Путин и Трамп могут поговорить после встречи с Уиткоффом
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Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам встречи со спецпосланником Стивеном Уиткоффом возможен. Об этом сообщает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Теоретически возможен: или да, или нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Вечером 11 апреля Путин начал встречу со спецпосланником президента США Уиткоффом.

11 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков, анонсируя встречу Путина с Уиткоффом, сообщил, что она продлится «столько, сколько будет нужно Путину». На ней будут обсуждаться «аспекты украинского урегулирования», отмечал пресс-секретарь президента РФ.

До этого телеканал NBC News со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что окружение Трампа призывает его воздержаться от нового телефонного разговора с Путиным до тех пор, пока Кремль не согласится на полное прекращение огня на Украине.

18 марта Путин в ходе телефонного разговора с Трампом согласился на предложение США о взаимном отказе РФ и Украины бить по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Ранее политолог объяснил участившиеся визиты Уиткоффа в Россию.

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