Путин начал переговоры с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщили в Кремле.
В пресс-службе Кремля опубликовали видео: на кадрах видно, как Путин и Уиткофф пожали друг другу руки.
По предварительной информации, темами переговоров могут стать урегулирование конфликта на Украине, а также ситуация вокруг Ирана.
11 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков, анонсируя встречу Путина с Уиткоффом, сообщил, что она продлится «столько, сколько будет нужно Путину». На ней будут обсуждаться «аспекты украинского урегулирования», отмечал пресс-секретарь президента РФ.
В свою очередь политолог-американист Константин Блохин, комментируя прибытие американского чиновника в Россию, предположил, что Уиткофф частыми визитами и «челночной дипломатией» может готовить Россию и Украину к переговорам.
Ранее Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина с Уиткоффом.