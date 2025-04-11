Путин начал переговоры с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщили в Кремле.

В пресс-службе Кремля опубликовали видео: на кадрах видно, как Путин и Уиткофф пожали друг другу руки.

По предварительной информации, темами переговоров могут стать урегулирование конфликта на Украине, а также ситуация вокруг Ирана.

11 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков, анонсируя встречу Путина с Уиткоффом, сообщил, что она продлится «столько, сколько будет нужно Путину». На ней будут обсуждаться «аспекты украинского урегулирования», отмечал пресс-секретарь президента РФ.

В свою очередь политолог-американист Константин Блохин, комментируя прибытие американского чиновника в Россию, предположил, что Уиткофф частыми визитами и «челночной дипломатией» может готовить Россию и Украину к переговорам.

Ранее Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина с Уиткоффом.