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Советники Трампа предостерегают его от звонка Путину

NBC: окружение Трампа советует не звонить Путину до согласия на прекращение огня
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Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Окружение президента США Дональда Трампа призывает его воздержаться от нового телефонного разговора с Владимиром Путиным до тех пор, пока Кремль не согласится на полное прекращение огня на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации Трампа.

«Окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока он не обязуется полностью прекратить огонь, сообщили официальные лица», — говорится в сообщении.

Накануне Трамп заявил, что Россия и Украина активно сотрудничают с американскими властями для урегулирования конфликта. Он отметил, что завершение боевых действий — это «вопрос человечности» и призвал к срочным мерам для прекращения огня.

За день до этого специальный представитель американского президента Кит Келлог выразил уверенность, что боевые действия на Украине приближаются к завершению, однако отметил, что для этого Москва и Киев должны сначала достичь взаимных соглашений.

Ранее в администрации США оценили возможность добиться прекращения огня на Украине к Пасхе.

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