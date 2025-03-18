«Урегулирование конфликта началось». Как прошли переговоры Путина и Трампа

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом вечером во вторник, 18 марта. Разговор стал самым продолжительным в истории телефонных разговоров президентов США и России и длился около двух с половиной часов.
В Кремле заявили, что «лидеры продолжили откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины». Владимир Путин также выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению прекращения боевых действий и человеческих потерь.
«Президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности», — говорится в заявлении Кремля.
Кроме того, Владимир Путин согласился на предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Также российский лидер готов начать переговоры о реализации инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря.
«Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем — должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Путин также проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными — 175 на 175 человек, и в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжелораненых украинских военнослужащих», — говорится в материале на сайте Кремля.
В свою очередь, Белый дом по итогам переговоров отметил, что «оба лидера подчеркнули важность улучшения двусторонних отношений между США и Россией»:
«Улучшенные двусторонние отношения между США и Россией могут привести к значительным выгодам, включая крупные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира».
Сам Дональд Трамп написал пост на своей платформе Truth Social после окончания переговоров с Путиным:
«Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по всем энергетическим объектам. Мы будем работать быстро, чтобы добиться полного прекращения огня и, в конечном итоге, положить конец этой ужасной войне между Россией и Украиной».
«Большие сдвиги»
В Госдуме считают, что настолько продолжительные и всеобъемлющие переговоры между российским и американским президентами сигнализируют о «начале больших сдвигов в двусторонних отношениях». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Если анализировать итоговые заявления, то видно, что Трамп и Путин, по сути, говорили об уже заявленных темах — это необходимость мирных переговоров, возможность прекращения обстрелов и двусторонние отношения. То есть переговоры действительно хорошо были подготовлены и детально проработаны все темы для обсуждения. Трамп и Путин исполнили то, что обещали, и это очень важно для доверия друг другу», — сказал депутат.
Он отметил, что Путин продемонстрировал свое уважение к американскому президенту и желание продолжать диалог с Соединенными Штатами, когда выполнил некоторые просьбы Трампа:
«Трамп попросил Владимира Владимировича о сохранении жизни тех, кто попал в окружение в Курской области, и Москва пошла на это. Те, кто готовы сдаваться и хотят сохранить себе жизнь, получат эту возможность. Также Москва и Вашингтон объявили об обмене пленными по схеме 175 на 175. Это также сигнализирует о готовности России к диалогу, если Москва что-то обещает, то это обязательно исполняется».
В ходе звонка Трамп и Путин обсудили ряд вопросов, которые волнуют обе стороны, например, ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы общей безопасности в мире. Чепа считает это сигналом того, что Вашингтон и Москва начинают обмениваться мнениями.
«Я считаю важным, что два лидера коснулись вопроса прекращения распространения стратегических ядерных вооружений. Мы слышали немало заявлений на этот счет в последние месяцы со стороны поляков, эстонцев или финнов, которые были готовы разместить у себя американское оружие. Обозначив, что распространение ядерного оружия несет опасность для всего мира, Трамп и Путин как бы закрыли эту тему», — заявил депутат.
Он отметил положительную динамику в обсуждении вопросов, представляющих взаимный интерес для США и России. Путин и Трамп поговорили о сотрудничестве в экономике, в энергетике, эти вопросы предварительно обсуждали и в Стамбуле, и в Эр-Рияде.
«Мы видим, что потихоньку сближение идет. Вопросов, волнующих обе стороны, масса, все они требуют внимания. Не стоит ожидать, что в одно мгновение санкции будут отменены и все вернется в прежнее русло. Однако и в Москве, и в Вашингтоне отметили, что переговоры прошли очень удачно, был достигнут большой прогресс», — сказал Чепа.
Он отметил, что стороны сформировали своего рода задел на будущее.
«Работы предстоит еще очень много, но точно можно сказать, что урегулирование конфликта на Украине и решение двусторонних американско-российских вопросов началось», — заключил Чепа.
«Долгий и упорный процесс»
Заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что предпосылок для особо важных решений в ходе телефонного разговора на самом деле не было изначально, так что выделять какие-то особенно важные моменты по итогам переговоров можно едва ли.
«Есть совсем небольшая конкретика — по отказу от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, и есть некие намеки на деэскалацию в Черном море. Более важными тут является сам факт переговоров, их длительность и то, что они касались широкого спектра тем, то есть Украина — действительно лишь часть процесса, не удивлюсь, если не главная», — сказала политолог.
Она отметила, что Россия осталась верна своей манере дипломатии не отвечать прямо. По мнению Гафаровой, по сути, в том формате перемирия, которое пытались навязать европейцы через Трампа, было отказано.
«Переговоры длились настолько долго, потому что это действительно диалог сторон, сложный, многоплановый. Это не имитация процесса. Вопросов у сторон великое множество, и они требуют обсуждения. Трамп, безусловно, сам загнал себя в ловушку, пообещав разрешить конфликт в, мягко говоря, нереалистичные сроки. Теперь же американский президент вынужден столкнуться с реальностью, которая предполагает долгий и упорный процесс», — заявила Гафарова.
Политолог считает, что следующим шагом станет создание рабочих групп для прицельной работы над темами, которые уже удалось обсудить, и дальнейший диалог двух сторон. По мнению Гафаровой, вполне вероятно, что реальные договоренности проявятся в неожиданных вопросах, например, в вопросах Южного Кавказа и Ближнего Востока, которые сейчас взаимосвязаны.
Реакция наблюдателей
Европейские лидеры поприветствовали «первый шаг» к прекращению огня, но повторили свои требования, что Украина и представители европейских стран должны принять участие в переговорах.
На пресс-конференции в Берлине с президентом Франции Эммануэлем Макроном уходящий канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что, хотя соглашение о прекращении российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины является «хорошим началом» и важным первым шагом, «без Украины не может быть соглашения».
«Следующим шагом должно стать полное прекращение огня на Украине, причем как можно скорее», — сказал Шольц.
Британское издание Sky News считает, что договоренности, достигнутые Трампом и Путиным, не слишком отличаются от плана, изложенного Владимиром Зеленским не так давно — поэтапной сделки, которая начинается с прекращения воздушной войны.
«Похоже на прекращение огня в воздухе и на море. Авиаудары по энергетической инфраструктуре прекратятся, а военные действия в Черном море могут прекратиться позже», — говорит аналитик Sky News по вопросам обороны Майкл Кларк.
При этом в материале Sky News отмечается, что отсутствие Зеленского на переговорах говорит о многом:
«В дипломатических кругах есть старая поговорка: «Если тебя нет за столом, ты в меню. И поверьте, Украина в меню».
В свою очередь, американская газета The New York Times пишет, что результат переговоров «не оправдал надежд Трампа», который ранее делал более оптимистичные прогнозы о том, что мир на Украине вполне достижим.