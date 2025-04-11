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Политолог объяснил участившиеся визиты Уиткоффа в Россию

Политолог Блохин: Уиткофф может готовить Россию и Украину к переговорам
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Carlos Barria/Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф частыми визитами в Россию и «челночной дипломатией» может готовить Москву и Киев к переговорам. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Собеседник агентства предположил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа таким образом предпринимает попытки практиковать тот опыт, который ранее использовал экс-госсекретарь США Генри Киссинджер с челночной дипломатией.

«Он (Уиткофф — «Газета.Ru») такими опосредованными шагами сближает позицию двух сторон. Очевидно, что, скорее всего, готовит стороны к переговорам», — заявил политолог.

Блохин пояснил, что на переговорах Москвы и Вашингтона обсуждается работа дипмиссий, так как для решения возникших проблем в отношениях между двумя государствами необходимо нормальное функционирование посольств и торговых представительств.

Говоря о том, возможны ли визиты в США представителей российского руководства, политолог отметил, что «ничего нельзя исключать». Блохин указал, что в ходе подобных визитов Уиткоффа может обсуждаться не только украинский конфликт и пути его решения, но и вопрос снятия антироссийских санкций.

11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что спецпосланник американского лидера прилетел в Россию. Представитель Кремля подчеркнул, что если российский президент Владимир Путин проведет встречу с Уиткоффом, об этом сообщат.

Также стало известно, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в Санкт-Петербурге встретился с Уиткоффом.

Ранее Россия и США отметили наличие раздражителей от администрации Байдена.

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