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На Украине высказались о возможном визите Трампа в Москву 9 мая

Стариков: визит Трампа 9 мая в Москву будет означать конец конфликта на Украине
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Kevin Lamarque/Reuters

Возможный визит президента США Дональда Трампа в Москву на День Победы будет означать окончание конфликта на Украине. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Politeka».

«В Москву 9 мая приезжает председатель Си, это очень важно. <…> Если туда приедет еще президент Трамп, то это будет говорить о том, что война закончилась», — сказал он.

На празднование 80-летия Победы в Москву приедут сразу несколько лидеров государств. Среди почетных гостей будет президент Сербии Александр Вучич, который также направит сербские подразделения для участия в параде на Красной площади.

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, на празднование Дня Победы в Москве также ждут президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы посетит и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель также подтвердили свой приезд в Москву на 9 Мая.

Ранее Путин заявил, что будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.

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