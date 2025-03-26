Президент Кубы принял приглашение на празднование 9 Мая в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Кубы Мигель Диас-Канель принял приглашение российского лидера Владимира Путина к участию в праздновании 9 Мая в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Активно готовимся к визиту президента Республики Куба товарища Диас-Канеля. Ценим, что он принял приглашение президента России Путина принять участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы», — сказал Лавров на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Российский дипломат отметил, что визит Диас-Канеля практически совпадает по времени с другой юбилейной датой — 65-летием установления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.

25 марта стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас 9 мая приедет в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных празднованию Дня Победы. В начале марта в Кремле заявили, что на празднование 80-летия Победы в Москву прилетит президент Сербии Александар Вучич. Кроме того, он направит сербские подразделения для участия в параде на Красной площади.

Ранее сообщалось, что Израиль будет представлен на параде 9 Мая в Москве.