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Трамп прокомментировал решение России освободить Карелину

Трамп: США ценят решение РФ освободить осужденную по делу о госизмене Карелину
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Evelyn Hockstein/Reuters

США ценят решение России освободить осужденную по делу о госизмене Ксению Карелину в рамках обмена. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме, передает CNN.

«Мы ценим это», — сообщил он журналистам.

Незадолго до этого сообщалось, что Трамп поручил спецпосланнику Стивену Уиткоффу в ходе визита в Россию в марте обсудить с российским лидером Владимиром Путиным обмен Карелиной на россиянина Артура Петрова. После этого началось обсуждение этого вопроса.

Россия и США обменялись заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби в рамках политики по укреплению доверия двух стран. Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и РФ.

В прошлом году в России женщину приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении государственной измены за перевод менее $100 в пользу украинской организации в США.

США со своей стороны освободили Артура Петрова, который является гражданином ФРГ и России.

Мужчину задержали в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники, которая предназначалась для производства вооружения для российской армии. Через год Петрова экстрадировали в США.

Ранее вызволенный из американской тюрьмы россиянин раскрыл свое главное желание.

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