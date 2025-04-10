Трамп прокомментировал решение России освободить Карелину

США ценят решение России освободить осужденную по делу о госизмене Ксению Карелину в рамках обмена. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме, передает CNN.

«Мы ценим это», — сообщил он журналистам.

Незадолго до этого сообщалось, что Трамп поручил спецпосланнику Стивену Уиткоффу в ходе визита в Россию в марте обсудить с российским лидером Владимиром Путиным обмен Карелиной на россиянина Артура Петрова. После этого началось обсуждение этого вопроса.

Россия и США обменялись заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби в рамках политики по укреплению доверия двух стран. Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и РФ.

В прошлом году в России женщину приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении государственной измены за перевод менее $100 в пользу украинской организации в США.

США со своей стороны освободили Артура Петрова, который является гражданином ФРГ и России.

Мужчину задержали в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники, которая предназначалась для производства вооружения для российской армии. Через год Петрова экстрадировали в США.

Ранее вызволенный из американской тюрьмы россиянин раскрыл свое главное желание.