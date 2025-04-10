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Вызволенный из тюрьмы в США россиянин Петров раскрыл свое главное желание

Россиянин Петров не успел сообщить родным о своем обмене и возращении из США

Гражданин РФ Артур Петров, обмененный на гражданку США Ксению Карелину, сообщил, что очень хочет вернуться домой. Видео с ним распространила ФСБ России, передает «Интерфакс».

«Не успел оповестить родных, внезапно позвали на суд и из суда уже увезли в Вашингтон, оттуда сразу [повезли] в самолет. Очень хочу домой», — рассказал Петров.

На предоставленных службой кадрах россиянин находится в российском самолете после обмена. На видео также показано, как Петров спускается по трапу самолета, вернувшись в Россию.

Россия и США обменялись заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби в рамках политики по укреплению доверия двух стран. Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и РФ. В прошлом году в России она была приговорена к 12 годам колонии строгого режима. Женщину признали виновной в совершении государственной измены за перевод менее $100 в пользу украинской организации в США.

США со своей стороны освободили Артура Петрова, который является гражданином ФРГ и России. Его задержали в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники, которая предназначалась для производства вооружения для российской армии. В общей сложности ему были предъявлены обвинения по 11 пунктам. Через год его экстрадировали в США.

Ранее в Кремле отказались комментировать обмен заключенными между Россией и США.

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