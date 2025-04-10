Стало известно, как обсуждался обмен Карелиной на Петрова

Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Стивену Уиткоффу в ходе визита в Россию в марте обсудить с российским лидером Владимиром Путиным обмен Ксении Карелиной на Артура Петрова. После этого началось обсуждение этого вопроса. Об этом сообщил CNN.

Отмечается, что спецпосланник США Адам Белер назвал освобождение Карелиной жестом доброй воли со стороны Москвы и продолжением предыдущих переговоров.

Белер среди прочего отметил, что Вашингтон продолжит в рамках переговоров по вопросам России и Украины работать над освобождением американцев.

Россия и США обменялись заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби в рамках политики по укреплению доверия двух стран. Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и РФ.

В прошлом году в России женщину приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении государственной измены за перевод менее $100 в пользу украинской организации в США.

США со своей стороны освободили Артура Петрова, который является гражданином ФРГ и России.

Мужчину задержали в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники, которая предназначалась для производства вооружения для российской армии. В общей сложности ему были предъявлены обвинения по 11 пунктам. Через год Петрова экстрадировали в США.

Ранее вызволенный из тюрьмы в США россиянин раскрыл свое главное желание.