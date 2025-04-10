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В ФСБ подтвердили возвращение Артура Петрова в Россию в рамках обмена с США

ФСБ: россиянин Петров, которому в США грозило до 20 лет, вернулся на Родину
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Соцсети

Задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров вернулся в РФ в рамках обмена на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Об этом сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.

В ведомстве подтвердили, что обмен прошел 10 апреля в международном аэропорту Абу-Даби при посредничестве ОАЭ. В США мужчине грозило до 20 лет лишения свободы.

Также в ФСБ подтвердили, что Петрова обменяли на гражданку США и России Ксению Карелину.

В спецслужбе выразили благодарность руководству ОАЭ за оказанное содействие.

Петрова задержали в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники, предназначенной для производства вооружения для российской армии. В общей сложности ему были предъявлены обвинения по 11 пунктам.

В свою очередь, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что в США возвращается Карелина, приговоренная в России к 12 годам колонии по делу о госизмене за донат украинской армии. В апреле 2025 года женщину помиловали указом президента Российской Федерации, добавили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что в США снимут фильм по мемуарам журналиста Эвана Гершковича, осужденного в РФ за шпионаж.

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