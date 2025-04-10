Российский посол раскрыл, на чем настаивала РФ на переговорах с США в Стамбуле

Дарчиев: РФ подчеркнула приоритетность возвращения своей дипсобственности в США

Россия на консультациях в Стамбуле подчеркнула приоритетность возвращения конфискованной в США дипсобственности. Стороны готовы работать над «дорожной картой» для этого, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, пишет ТАСС.

«С российской стороны была акцентирована приоритетность скорейшего возвращения конфискованной властями США дипломатической недвижимости, принадлежащей Российской Федерации на правах собственности», — отметил Дарчиев в беседе с журналистами.

Перед началом переговоров с американской делегацией посол заявил, что возврат незаконно изъятой дипсобственности имеет ключевое значение для восстановления дипломатических отношений двух стран.

Второй раунд консультаций между РФ и США прошел 10 апреля в здании российского генконсульства в Стамбуле. Российская делегация, которую возглавил Дарчиев, осталась в генконсульстве, чтобы подготовить итоговый документ.

Как сообщили в Госдепе, речь на этих переговорах шла исключительно о работе дипломатических миссий. Другие политические вопросы, в том числе урегулирование конфликта на Украине, стороны не обсуждали.

По словам Александра Дарчиева, сроки следующей встречи РФ и США уточняются.

Ранее Россия и США отметили наличие раздражителей от администрации Байдена.