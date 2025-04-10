Россия и США отметили наличие раздражителей от администрации Байдена

Дарчиев: РФ и США устранят раздражители, доставшиеся от администрации Байдена

Делегации России и США во время переговоров в Стамбуле констатировали наличие раздражителей, доставшихся от администрации экс-президента Джо Байдена, которые нужно устранить. Об этом сообщил журналистам российский посол в США, глава делегации РФ на переговорах Александр Дарчиев, передает РИА Новости.

«Главы делегаций констатировали наличие серьезных «раздражителей», доставшихся в наследство от прежней американской администрации, которые необходимо безотлагательно устранить для укрепления доверия и восстановления полноценных межгосударственных связей», — сказал глава делегации.

Как рассказал Дарчиев, российская сторона на переговорах отметила приоритетность скорейшего возвращения дипломатической недвижимости РФ, конфискованной властями США. Есть готовность работать над соответствующей «дорожной картой», отметил посол РФ.

10 апреля в Стамбуле прошел второй раунд консультаций делегаций РФ и США.

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