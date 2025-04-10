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Посол Дарчиев рассказал, когда может состояться следующая встреча России и США

Дарчиев: сроки следующей встречи РФ и США уточняются
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Алексей Майшев/РИА Новости

По итогам переговоров в Стамбуле делегации РФ и США проработают инициативы к следующей встрече. Об этом заявил посол в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев, передает РИА Новости.

«По итогам состоявшейся дискуссии будут проработаны выдвинутые сторонами инициативы с целью выхода на новые договоренности к ближайшему раунду консультаций, сроки которых сейчас уточняются», — сообщил дипломат.

Дарчиев также сообщил, что стороны на консультациях в Турции договорились о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов. Посол отметил, что очередной раунд переговоров по нормализации отношений Москвы и Вашингтона прошел в позитивной атмосфере.

10 апреля в Стамбуле в здании российского генконсульства состоялся второй раунд консультаций российских и американских делегаций. Встреча проходила на главной туристической улице Стамбула Истикляль, где находится генконсульство. Власти города усилили безопасность в связи с проведением консультаций.

Также сообщалось, что российская делегация после переговоров с США в Турции осталась в генконсульстве для подготовки итогового документа.

Ранее на Украине рассказали, когда может наступить перемирие.

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