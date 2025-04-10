Российская делегация подготовит итоговый документ после переговоров с США

Российская делегация после переговоров с США в Турции осталась в генконсульстве для подготовки итогового документа. ОБ этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
10 апреля в Стамбуле в здании российского генконсульства прошел второй раунд консультаций делегаций РФ и США.
Российскую делегацию на консультациях возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую сторону — заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщал, что стороны работают над подготовкой мирного договора.
Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.