Российская делегация подготовит итоговый документ после переговоров с США

РИА: делегация РФ осталась в генконсульстве в Стамбуле для подготовки документа

Российская делегация после переговоров с США в Турции осталась в генконсульстве для подготовки итогового документа. ОБ этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

10 апреля в Стамбуле в здании российского генконсульства прошел второй раунд консультаций делегаций РФ и США.

Российскую делегацию на консультациях возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую сторону — заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщал, что стороны работают над подготовкой мирного договора.

Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.