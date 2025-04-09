Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский посол назвал условие для восстановления дипотношений РФ и США

Дарчиев: РФ настроена на серьезный разговор с США о возврате дипсобственности
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Россия настроена на серьезный разговор с США о возврате незаконно изъятой дипсобственности. Об этом заявил посол РФ в США Александр Дарчиев перед началом российско-американских консультаций в Стамбуле, пишет ТАСС.

«Настроены также на серьезный разговор о возврате российской стороне незаконно изъятой дипсобственности, что имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье», — отметил Дарчиев.

9 апреля около 14:20 мск в аэропорту Стамбула приземлился борт с российской делегацией, возглавляет которую Александр Дарчиев. Они прилетели в Турцию на переговоры с представителями США.

Как сообщили в Госдепе, речь на переговорах пойдет только о работе дипломатических миссий. Другие политические вопросы, в том числе урегулирование конфликта на Украине, обсуждать не планируется.

Первая встреча РФ и США по вопросам работы диппредставительств прошла в Стамбуле 27 февраля. Она длилась почти 6,5 часов и была посвящена «раздражителям» в отношениях двух стран и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.

Ранее Дарчиев заявил, что РФ и США в Стамбуле обсудят прямое авиасообщение между странами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами