Российский посол назвал условие для восстановления дипотношений РФ и США

Дарчиев: РФ настроена на серьезный разговор с США о возврате дипсобственности

Россия настроена на серьезный разговор с США о возврате незаконно изъятой дипсобственности. Об этом заявил посол РФ в США Александр Дарчиев перед началом российско-американских консультаций в Стамбуле, пишет ТАСС.

«Настроены также на серьезный разговор о возврате российской стороне незаконно изъятой дипсобственности, что имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье», — отметил Дарчиев.

9 апреля около 14:20 мск в аэропорту Стамбула приземлился борт с российской делегацией, возглавляет которую Александр Дарчиев. Они прилетели в Турцию на переговоры с представителями США.

Как сообщили в Госдепе, речь на переговорах пойдет только о работе дипломатических миссий. Другие политические вопросы, в том числе урегулирование конфликта на Украине, обсуждать не планируется.

Первая встреча РФ и США по вопросам работы диппредставительств прошла в Стамбуле 27 февраля. Она длилась почти 6,5 часов и была посвящена «раздражителям» в отношениях двух стран и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.

Ранее Дарчиев заявил, что РФ и США в Стамбуле обсудят прямое авиасообщение между странами.