Генсека Компартии Вьетнама пригласили на празднование Дня Победы в Москву

Лавров: генсек Компартии Вьетнама приглашен на празднование 9 Мая в Москве

Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама пригласили в Москву на празднование 80-летия Победы. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном, передает ТАСС.

«Будем очень рады видеть вьетнамского руководителя на этих торжественных мероприятиях», — сказал Лавров.

Заместитель премьер-министра, глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон заявил о подготовке официального визита То Лама в Москву.

«Целью нынешнего визита является подготовка официального визита генерального секретаря в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина и также для принятия участия в 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в России», — сказал он на открытии переговоров с Лавровым.

2 апреля Владимир Путин пригласил главу Абхазии Бадру Гунбу на мероприятия, посвященные Дню Победы в Москве.

Ранее Путин заявил, что будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.