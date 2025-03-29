В МИД рассказали, кто приглашен на Парад Победы 9 мая 2025 года

Многие лидеры стран Азии приглашены на Парад Победы 9 мая 2025 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Много лидеров из Азии приглашены на военный парад, но пока этот список формируется, он находится в администрации президента, и я думаю, что именно администрация президента должна объявить о том, кто будет», — рассказал Руденко.

Он добавил, что уже подтверждено присутствие на праздновании 80-летия победы над нацистской Германией председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина и генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Имена других приглашенных будут названы позже, резюмировал Руденко.

Также посол РФ Денис Алипов во время видеообращения к участникам конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений» заявил, что Россия надеется, что индийскую делегацию на параде Победы в Москве возглавит премьер-министр страны Нарендра Моди.

Ранее Путин заявил, что будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.