Путин пригласил президента Абхазии Гунбу в Москву на мероприятия, посвященные 9 Мая

Президент России Владимир Путин пригласил главу Абхазии Бадру Гунбу на мероприятия, посвященные Дню Победы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер поздравил коллегу со вступлением в должность и выразил надежду на то, что отношения между государствами и дальше будут развиваться в духе союзничества.

«Братские народы России и Абхазии связаны общей историей. Особое, непреходящее значение для нас имеет День Победы в Великой Отечественной войне. Отмечая эту важнейшую дату, россияне и абхазы воздают дань благодарности и уважения героическому поколению победителей», — говорится в обращении.

29 марта заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что многие лидеры стран Азии приглашены на Парад Победы 9 мая 2025 года.

Заместитель главы ведомства добавил, что уже подтверждено присутствие на праздновании 80-летия победы над нацистской Германией председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина и генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Имена других приглашенных будут названы позже, резюмировал Руденко.

Ранее Путин заявил, что будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.