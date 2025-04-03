Лидер еще одной страны согласился приехать в Москву на празднование Дня Победы

Лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре приедет в Россию на празднование Дня Победы

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение Владимира Путина посетить Москву на мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул значимость решения Траоре для укрепления двусторонних отношений. Участие президента Буркина-Фасо в праздновании подчеркивает взаимный интерес к развитию сотрудничества в политической и экономической сферах.

«Признательны президенту Траоре за его согласие принять приглашение президента Путина участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы», — сказал российский министр.

29 марта заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что многие лидеры стран Азии приглашены на Парад Победы 9 мая 2025 года.

Также посол РФ Денис Алипов во время видеообращения к участникам конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений» заявил, что Россия надеется, что индийскую делегацию на параде Победы в Москве возглавит премьер-министр страны Нарендра Моди.

25 марта стало известно, что Москву 9 мая посетит президент Палестины Махмуд Аббас.

10 февраля председатель КНР Си Цзиньпин согласился принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Накануне свое согласие дал и президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Ранее две новые версии классических военных песен записали в рамках проекта «Музыка Победы».