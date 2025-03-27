Россия пригласила Моди возглавить индийскую делегацию на параде 9 мая в Москве

Посол Алипов: РФ надеется, что Моди возглавит индийскую делегацию 9 мая в Москве

Россия надеется, что индийскую делегацию на параде Победы в Москве возглавит премьер-министр страны Нарендра Моди. Об этом заявил посол РФ Денис Алипов во время видеообращения к участникам конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».

«Ожидаем высокой представленности Индии на праздновании 80-й годовщины Великой Победы 9 мая в Москве. Надеемся, что делегацию возглавит премьер-министр Моди», — заявил Алипов.

В конце февраля в Индии подтвердили, что визит премьер-министра Нарендры Моди 9 мая в Москву состоится «с большой вероятностью». Также в параде в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади может принять участие расчет индийских вооруженных сил.

До этого стало известно, что Москву 9 мая посетит президент Палестины Махмуд Аббас.

Кроме того, приглашение принять участие в праздновании 80-летия Победы принял президент Сербии Александар Вучич. Он направит сербские подразделения для участия в параде на Красной площади.

10 февраля председатель КНР Си Цзиньпин согласился принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Накануне свое согласие дал и президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Ранее Путин заявил, что будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.