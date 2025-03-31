Две новые версии классических военных песен записали в рамках проекта «Музыка Победы»

В рамках проекта «Музыка Победы», инициированного продюсерским центром Игоря Матвиенко и платформой «ВКонтакте», вышли две новые композиции, сообщает пресс-служба проекта.

Отмечается, что песню «В землянке» исполнила Миа Бойка, а «Смуглянку» представил Хабиб. Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметила Миа Бойка, ее основная аудитория — подростки, студенты, что добавляет важности ее участию в проекте.

«У них насыщенная жизнь, но они редко задумываются о том, какой ценой дается мир. Моя задача — мягко напомнить: мы здесь благодаря тем, кто сражался». Певица призналась, что вдохновлялась личным опытом: «В прошлом году я ездила на «Зарницу», видела современные укрепления. Раньше солдаты пели в землянках, сегодня — в окопах. Суть та же: они ждут возвращения домой», — сказала она.

По словам исполнительницы, для нее День Победы — семейный праздник, и имеет особое значение.

«Мы всегда участвовали в парадах, ведь мой прадед прошел всю войну. Сейчас, живя в Москве, я иду на Красную площадь — это благодарность, а не просто традиция». Она подчеркнула важность памяти: «Если мы забудем прошлое, у нас не будет будущего. Страну строили те, кто боролся и погибал. Нечестно жить, как будто этого не было», — добавила она

Также артистка призвала молодежь обратить внимание на ветеранов и сходить на парад в своем городе, даже если это маленький поселок.

«Найдите ветеранов — их остались единицы. Подарите им внимание, ведь они — живая история. Рассказывайте детям о войне, записывайте их воспоминания», — сказала певица

В свою очередь, Хабиб объяснил свой выбор песни «Смуглянка» влиянием фильма «В бой идут одни старики». «Эта песня заглавная в картине. Она грустная и веселая одновременно — идеально ложится в мое творчество», — сказал он.

Музыкант считает, что современная аранжировка поможет молодым людям лучше понять исторический контекст. По его мнению, новое поколение воспринимает военные песни только как элемент праздника.

Оба участника проекта подчеркнули, что «Музыка Победы» направлена не только на сохранение памяти о прошлом, но и на связь времен.