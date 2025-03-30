Трамп озвучил новую угрозу Ирану

Президент США Дональд Трамп пригрозил «не виданными ранее бомбардировками», если США и Иран не достигнут соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие. Об этом он сообщил в интервью NBC News.

Кроме бомбардировок, Трамп заявил о возможности введения вторичных пошлин против Тегерана.

До этого президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что власти Ирана в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказали в прямых переговорах.

28 марта Трамп заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы Тегерана.

До этого портал Axios сообщал, что Трамп дал Ирану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе. Утверждается, что глава Белого дома направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи соответствующее письмо.

23 марта другой член команды американского лидера, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Ирану следует отказаться от ядерной программы, в противном случае «будут последствия», США намерены добиваться от Тегерана полного отказа от ядерной программы.

Ранее в Иране исключили вступление в переговоры с США на прежних условиях.