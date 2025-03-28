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Трамп пообещал, что с Ираном «произойдет плохое», если он не договорится с США

Трамп: если Вашингтон и Тегеран не договорятся, то с Ираном произойдет плохое
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы Тегерана. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме, передает CNN.

Американский президент напомнил о том, как направил властям Ирана письмо, в котором сказал, что придется принять решение, так или иначе. Трамп указал, что либо Вашингтон и Тегеран поговорят и обсудят вопросы, либо с Ираном произойдет очень плохое.

«Я не хочу, чтобы это произошло <...>. И я не говорю это через силу или слабость, мое большое предпочтение в том, чтобы мы работали над этим с Ираном. Но если мы не договоримся, то с Ираном произойдет плохое», — заявил глава Белого дома.

При этом американский лидер не уточнил, что именно может произойти с Ираном.

До этого портал Axios сообщал, что Трамп дал Ирану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе. Утверждается, что глава Белого дома направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи соответствующее письмо.

23 марта другой член команды американского лидера, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Ирану следует отказаться от ядерной программы, в противном случае «будут последствия», США намерены добиваться от Тегерана полного отказа от ядерной программы.

Ранее в Иране исключили вступление в переговоры с США на прежних условиях.

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