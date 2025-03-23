В Белом доме потребовали от Ирана отказаться от ядерной программы

Уолтц: США хотят от Ирана полного отказа от ядерной программы

Соединенные Штаты намерены добиваться от Ирана полного отказа от ядерной программы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Об этом сообщает CBS News.

По его словам, в настоящее время неприменим принцип «ты мне — я тебе», который существовал при администрациях бывших президентов Джо Байдена и Барака Обамы.

Уолтц отметил, что Ирану следует отказаться от ядерной программы, в противном случае «будут последствия».

До этого портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп дал Ирану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе. Утверждается, что глава Белого дома направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи соответствующее письмо.

4 февраля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США нужно усиливать давление на Иран.

Ранее Иран ответил на обвинения США в «причастности» к атакам хуситов.