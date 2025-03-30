Пезешкиан заявил, что Иран отказал США в прямых переговорах

Власти Ирана в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказали в прямых переговорах, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан. Об этом сообщает IRNA.

Он добавил, что в письме также было указано, что между Ираном и США остается возможность продолжить диалог через посредников.

Пезешкиан добавил, что Иран не уклоняется от переговоров, и только нарушение обязательств со стороны Вашингтона вызвало проблемы в этом процессе.

28 марта Трамп заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы Тегерана.

До этого портал Axios сообщал, что Трамп дал Ирану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе. Утверждается, что глава Белого дома направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи соответствующее письмо.

23 марта другой член команды американского лидера, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Ирану следует отказаться от ядерной программы, в противном случае «будут последствия», США намерены добиваться от Тегерана полного отказа от ядерной программы.

Ранее в Иране исключили вступление в переговоры с США на прежних условиях.