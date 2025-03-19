Трамп обозначил срок для новой ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп дал Ирану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, глава Белого дома направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором указал, что Тегерану дано два месяца на решение данного вопроса.

«Если Иран отвергнет призыв Трампа и не пойдет на переговоры, шансы на военные действия США или Израиля против ядерных объектов Ирана резко возрастут», — говорится в сообщении.

Трамп также указал, что не хочет открытых переговоров о новой ядерной сделке.

4 февраля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США нужно усиливать давление на Иран. Он отметил, что это необходимо до тех пор, пока в Исламской Республике не прекратят действия, направленные, в конечном счете, на создание собственного ядерного оружия.

Ранее в Тегеране заявили, что Иран ведет переговоры с США через посредников.