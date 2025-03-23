В Иране исключили вступление в переговоры с США на прежних условиях

Аракчи исключил вступление в переговоры с США на прежних условиях

Иранская сторона в нынешних условиях уже не может вступить в переговоры с США. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, его слова переводит Telegram-канал ведомства.

«Вполне естественно, что с учетом имеющегося у нас опыта мы можем внести коррективы. Тот факт, что мы говорим «нет» переговорам с США, или на этом настаивает руководство, обусловлен нашим опытом, а не упрямством…» — сказал он.

Аракчи добавил, что политический курс Ирана в отношении США не находится в состоянии стагнации.

До этого портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп дал Ирану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе. Утверждается, что глава Белого дома направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи соответствующее письмо.

4 февраля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США нужно усиливать давление на Иран.

Ранее Иран ответил на обвинения США в «причастности» к атакам хуситов.