У посольства Молдавии в Москве проходит акция протеста в поддержку Гуцул

У посольства Молдавии в Москве проходит акция против ареста Гуцул

Около посольства Молдавии в Москве проходит новый митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщила «Российская газета».

«У здания молдавской дипмиссии собралось намного больше людей, чем на акции в четверг — задержанную главу Гагаузии пришли поддержать сотни человек», — отмечает издание.

Уточняется, что участники акции принесли с собой множество различных плакатов с резкой критикой действий прозападных властей Молдавии во главе с президентом страны Майей Санду.

29 марта Гуцул заявила, что не сломлена арестом и не отречется от своих убеждений.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Ее подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

Суд в Кишиневе заключил Евгению Гуцул под стражу на 20 суток. Изначально прокуроры запросили 30 суток ареста для главы Гагаузии.

Ранее Россия обратилась в ОБСЕ из-за ареста Гуцул.