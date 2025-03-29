Глава Гагаузии Гуцул заявила, что не не отречется от своих убеждений

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что не сломлена арестом и не отречется от своих убеждений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Знайте — я не сломлена! Я не дрогнула, не попросила пощады у тех, кто хочет унизить Гагаузию. И я не отрекусь от своих убеждений!» — обратилась она к своим сторонникам через адвокатов.

До этого Гуцул заявила, что решение суда о ее аресте «обезглавило» автономию.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Ее подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

Суд в Кишиневе заключил Евгению Гуцул под стражу на 20 суток. Изначально прокуроры запросили 30 суток ареста для главы Гагаузии.

Ранее Россия обратилась в ОБСЕ из-за ареста Гуцул.