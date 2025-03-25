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Лавров озвучил роль США в прекращении огня со стороны Украины

Лавров: только США могут добиться прекращения терактов и атак Киева
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Hamad I Mohammed/Reuters

США понимают, что только они могут заставить Киев прекратить теракты и атаки на объекты РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя результаты переговоров в Эр-Рияде, пишет ТАСС.

«США услышали сигнал РФ по гарантиям, они понимают, что только они могут добиться позитивного результата в прекращении терактов и атак Киева», — отметил министр иностранных дел.

Украина уже не раз нарушила достигнутое с Россией соглашение о двустороннем прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Несмотря на это, РФ не намерена нарушать условия перемирия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ уже несколько суток придерживается отказа от ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

24 марта в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде прошли переговоры России и США. Главной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Стороны, в частности, обсудили обеспечение безопасности судоходства в Черном море, а также прекращение огня и защиту инфраструктуры. Переговоры в общей сложности длились 12 часов.

Представители Украины в это время находились в той же гостинице, но в другой комнате. Встречв с российской делегацией была не запланирована. Условия каждой из сторон выслушивали представители США.

Ранее Лавров заявил, что Россия не может верить Киеву на слово.

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Переговоры о мире на Украине
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