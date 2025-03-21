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В Госдуме заявили, что Украина быстро нарушила договоренность по ударам

Депутат ГД Чепа: Украина нарушила договоренности, ударив по энергообъектам
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Inna Varenytsia/Reuters

Киев уже нарушил договоренность о прекращении ударов по энергообъектам в рамках конфликта на Украине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Уже со стороны Украины были нарушены эти договоренности (между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом – прим. ред.) и (наносились – прим. ред.) удары по энергетической инфраструктуре», - подчеркнул он.

По словам депутата Госдумы, вопрос прекращения огня на Украине актуален лишь в случае проработки мирного договора.

18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер согласился на предложение Вашингтона о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Также глава государства выразил готовность начать переговоры, касающиеся реализации инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

Ранее стало известно, когда делегация РФ отправится на переговоры с США.

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Переговоры о мире на Украине
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