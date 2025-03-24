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Песков ответил, будет ли РФ вслед за Украиной нарушать условия перемирия

Песков сообщил, что Путин не менял команду не бить по энергообъектам Украины
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные не намерены пока нарушать условия перемирия с Украиной об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга с журналистами.

«Пока иных команд не было. Наши военные выполняют приказ главнокомандующего. Мы следим за ситуацией. Ее могут отслеживать и наши американские коллеги и делать выводы», — так Песков ответил на вопрос, собирается ли Россия нарушать достигнутые договоренности вслед за Киевом.

18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом согласился на предложение США о взаимном отказе Москвы и Киева бить по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Однако Украина практически сразу нарушила эти договоренности. Спустя три часа после разговора Путина и Трампа ВСУ атаковали объект международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Краснодарском крае.

21 марта в Госдуме сообщили, что Украина продолжает бить по объектам РФ, нарушая договоренности.

23 марта Песков во время интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что несоблюдение киевскими властями условий перемирия может стать поводом для нового разговора Путина и Трампа. Также пресс-секретарь президента России отметил, что цена слов украинского лидера Владимира Зеленского «не слишком велика».

Ранее аналитики узнали, как россияне относятся к идее о взаимном отказе Москвы и Киева от атак на энергетические объекты.

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