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Делегация Украины ждет в Эр-Рияде итогов переговоров РФ и США

ТАСС: делегация Украины ожидает завершения переговоров РФ и США
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Amr Nabil/AP

Украинская делегация в Эр-Рияде вынуждена ждать, когда завершатся переговоры России и США по урегулированию конфликта. Об этом передает ТАСС.

Уточняется, что представители Украины не участвуют в российско-американских переговорах.

24 марта в Эр-Рияде проходят переговоры по урегулированию украинского конфликта между делегациями Соединенных Штатов и России. РФ на этой встрече в том числе представляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Днем ранее в Эр-Рияде состоялась встреча представителей Украины и США. С учетом перерыва она продлилась пять часов. Украинцы обсудили с американскими коллегами в том числе предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Украинский президент Владимир Зеленский назвал этот разговор с представителями США «достаточно полезным».

Позже замруководителя офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что представители Украины не будут встречаться с российской делегацией в Эр-Рияде. По словам спецпосланника президента США Кита Келлога, между РФ и Украиной в Саудовской Аравии состоятся «непрямые переговоры». Делегации будут находиться в разных комнатах, а условия каждой стороны будут выслушивать представители США.

Ранее советник Трампа заявил о приближении к миру в конфликте на Украине.

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