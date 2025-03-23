Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что Россия придерживается отказа от ударов по энергетике Украины

Песков: РФ несколько суток придерживается отказа от ударов по энергетике Украины
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Россия уже на протяжении нескольких суток придерживается отказа от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«Если российская сторона уже несколько суток придерживается своего слова, то про киевский режим этого не скажешь», — сказал представитель Кремля.

21 марта Песков заявлял, что российские военнослужащие продолжают воздерживаться от ударов по украинским энергетическим объектам, несмотря на нарушение договоренностей со стороны Киева.

18 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который длился около двух часов. В ходе беседы российский лидер согласился на предложение Вашингтона о взаимном отказе Москвы и Киева от атак на объекты энергетической инфраструктуры на 30 дней, после чего дал соответствующий приказ военнослужащим страны.

В ночь на 21 марта Telegram-канал Baza сообщил, что украинские войска нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. В результате на объекте начался пожар, видео с которым опубликовал военный блогер Юрий Подоляка.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали нарушение «энергетического перемирия» со стороны Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами