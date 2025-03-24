Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил президента ОАЭ со священным для мусульман месяцем Рамадан

Путин поздравил президента и жителей ОАЭ со священным месяцем Рамадан
close
Илья Питалев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заид аль Нахайяном поздравил его со священным для мусульман месяцем Рамадан. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан», — говорится в заявлении.

Также в пресс-службе Кремля рассказали, что в ходе беседы главы двух государств обсудили ситуацию на Украине. В частности, президент ОАЭ поддержал усилия РФ и США по мирному урегулированию конфликта.

Российский лидер, в свою очередь, выразил признательность зарубежному коллеге за содействие при обмене пленными военнослужащими между Москвой и Киевом.

24 марта в столице Саудовской Аравии начались переговоры между американской и российской делегациями. РФ на встрече представляют член верхней палаты парламента страны Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

За день до этого журналисты ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в ОАЭ сообщили, что власти этой ближневосточной страны рассчитывали принять у себя переговоры между РФ и США. Однако встречу решили провести в Саудовской Аравии, так как на этом настаивало американское руководство.

Ранее президент ОАЭ провел встречу с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами