Путин поздравил президента ОАЭ со священным для мусульман месяцем Рамадан

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заид аль Нахайяном поздравил его со священным для мусульман месяцем Рамадан. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан», — говорится в заявлении.

Также в пресс-службе Кремля рассказали, что в ходе беседы главы двух государств обсудили ситуацию на Украине. В частности, президент ОАЭ поддержал усилия РФ и США по мирному урегулированию конфликта.

Российский лидер, в свою очередь, выразил признательность зарубежному коллеге за содействие при обмене пленными военнослужащими между Москвой и Киевом.

24 марта в столице Саудовской Аравии начались переговоры между американской и российской делегациями. РФ на встрече представляют член верхней палаты парламента страны Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

За день до этого журналисты ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в ОАЭ сообщили, что власти этой ближневосточной страны рассчитывали принять у себя переговоры между РФ и США. Однако встречу решили провести в Саудовской Аравии, так как на этом настаивало американское руководство.

Ранее президент ОАЭ провел встречу с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.