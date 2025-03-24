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Путин поблагодарил президента ОАЭ за посредничество при обмене пленными между РФ и Украиной

Путин поблагодарил президента ОАЭ за участие при обмене пленными РФ и Украины
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил признательность лидеру Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Бен Заиду аль-Нахайяну за содействие при обмене пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщается на сайте Кремля.

24 марта Путин провел телефонный разговор с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. В ходе этой беседы лидеры двух государств, в частности, обсудили диалог РФ и США касательно мирного урегулирования конфликта на Украине.

19 марта Россия и Украина в результате переговоров провели обмен пленными военнослужащими. По итогам с территории Украины были возвращены 175 российских военных. Взамен Россия передала 175 военнопленных украинской армии, 22 из которых тяжелораненые. В Минобороны отметили, что всех освобожденных военных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию.

В ведомстве подчеркнули, что содействие в обмене военнопленными оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Песков ответил, будет ли РФ вслед за Украиной нарушать условия перемирия.

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