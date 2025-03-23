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ОАЭ рассчитывали принять у себя переговоры России и США

ТАСС: ОАЭ планировали принять у себя переговоры РФ и США, но США выбрали Эр-Рияд
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Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

ОАЭ рассчитывали принять у себя переговоры между Россией и США, однако они состоялись в Саудовской Аравии, которую выбрала американская делегация. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Абу-Даби.

Он отметил, что российская сторона рассматривала в качестве площадки для переговоров как Объединенные Арабские Эмираты, так и Саудовскую Аравию. По этой причине власти ОАЭ «предприняли усилия», чтобы организовать встречу в Абу-Даби.

По словам собеседника агентства, Эр-Рияд выбрала администрация президента США Дональда Трампа. Впоследствии делегация из Штатов провела переговоры с представителями Украины в саудовском городе Джидда.

«ОАЭ неоднократно выступали с посредническими инициативами по урегулированию украинского конфликта, поэтому предприняли усилия, чтобы организовать у себя российско-американские переговоры. Когда стороны выбирали площадку для переговоров, рассматривалась возможность провести встречу в Абу-Даби», — сказал источник ТАСС.

Накануне сенатор Григорий Карасин заявил, что российская делегация на предстоящих 24 марта переговорах с США в Саудовской Аравии по Украине рассчитывает на «продвижение вперед», у РФ есть вопрос, по которому Москва намерена «прямо работать»

Ранее американский профессор заявил, что урегулирование кризиса на Украине не будет быстрым.

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Переговоры о мире на Украине
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