В Эр-Рияде стартовали переговоры между Россией и США

В Эр-Рияде началась встреча делегаций РФ и США по урегулированию на Украине

В Эр-Рияде начались переговоры по урегулированию конфликта на Украине между делегациями Соединенных Штатов и России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что встреча пройдет в гостинице The Ritz-Carlton. За столом переговоров от России будут председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

До этого сообщалось, что встреча начнется в 10:00 по московскому времени.

Переговоры Украины и США в Эр-Рияде состоялись 23 марта. Они с перерывом длились пять часов. На них, как сообщали в украинской делегации, речь шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с представителями США «достаточно полезным».

Ранее в офисе Зеленского ответили на вопрос о встрече делегаций Украины и РФ в Эр-Рияде.