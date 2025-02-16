Президент ОАЭ обсудил пути развития отношений с Россией

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Об этом сообщает агентство WAM.

Встреча состоялась во дворце Аш-Шати в Абу-Даби. В рамках диалога стороны обсудили пути развития отношений между ОАЭ и Россией, а также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес для двух стран.

В публикации отмечается, что делегация России прибыла в Эмираты 15 февраля. Ее представители также поучаствуют в международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX-2025.

В январе страны подписали проект соглашения об избежании двойного налогообложения. Этому предшествовали переговоры между делегациями министерств финансов России и ОАЭ. Ожидается, что договор вступит в силу в 2026 году. При этом в декабре прошлого года банки ОАЭ нарастили сроки осуществления платежей бизнеса РФ в среднем до 14 дней после введения масштабных санкций США против российских кредитных организаций.

Ранее Мантуров, Силуанов и Набиуллина встретились с вице-президентом ОАЭ.