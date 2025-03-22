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Американский профессор заявил, что урегулирование кризиса на Украине не будет быстрым

Профессор Кузник сообщил, что завершение конфликта на Украине не будет быстрым
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Станислав Красильников/РИА Новости

Завершение конфликта на территории Украины не будет быстрым. Об этом заявил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в беседе с РИА Новости.

«Мы гораздо ближе к миру, но достижение реального урегулирования не будет быстрым или легким, несмотря на стремление [президента США Дональда] Трампа к быстрым результатам», — отметил Кузник.

Профессор подчеркнул, что этот процесс может потребовать терпения.

Новый раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами по вопросам Украины пройдет 24 марта в Эр-Рияде. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Карасин пообещал поделиться результатами встречи сразу после ее завершения.

19 марта специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что на российско-американских переговорах будут обсуждены детали соглашений, достигнутых во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

18 февраля в Эр-Рияде прошел первый раунд переговоров представителей США и России по Украине. На нем обсуждалось в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Ранее Келлог сообщил о непрямых переговорах Киева и Москвы в Эр-Рияде.

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Переговоры о мире на Украине
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