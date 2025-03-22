Американский профессор заявил, что урегулирование кризиса на Украине не будет быстрым

Профессор Кузник сообщил, что завершение конфликта на Украине не будет быстрым

Завершение конфликта на территории Украины не будет быстрым. Об этом заявил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в беседе с РИА Новости.

«Мы гораздо ближе к миру, но достижение реального урегулирования не будет быстрым или легким, несмотря на стремление [президента США Дональда] Трампа к быстрым результатам», — отметил Кузник.

Профессор подчеркнул, что этот процесс может потребовать терпения.

Новый раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами по вопросам Украины пройдет 24 марта в Эр-Рияде. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Карасин пообещал поделиться результатами встречи сразу после ее завершения.

19 марта специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что на российско-американских переговорах будут обсуждены детали соглашений, достигнутых во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

18 февраля в Эр-Рияде прошел первый раунд переговоров представителей США и России по Украине. На нем обсуждалось в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Ранее Келлог сообщил о непрямых переговорах Киева и Москвы в Эр-Рияде.