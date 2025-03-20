Келлог раскрыл, какие переговоры готовят США России и Украине в Эр-Рияде

Келлог сообщил, что США проведут непрямые переговоры между Россией и Украиной

Вашингтон планирует провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Об этом сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью The Glenn Beck Program, пишет ТАСС.

«Мы организуем технические группы для непрямых переговоров в Саудовской Аравии», — отметил он.

Келлог объяснил, что делегации Москвы и Киева будут находиться в разных комнатах, а условия каждой стороны будут выслушивать представители США.

«Челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде», — уточнил он.

Новый раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами по вопросам Украины пройдет 24 марта в Эр-Рияде. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Карасин пообещал поделиться результатами встречи сразу после ее завершения.

19 марта специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что на российско-американских переговорах будут обсуждены детали соглашений, достигнутых во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

18 февраля в Эр-Рияде прошел первый раунд переговоров представителей США и России по Украине. На нем обсуждалось в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Ранее в Госдепе заявили о приближении мира на Украине.