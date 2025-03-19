Уиткофф заявил о будущих переговорах в Джидде о договоренностях Путина и Трампа

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф объявил о запланированных на воскресенье в Джидде переговорах, посвященных деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд важных международных вопросов. Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке и в акватории Красного моря. Стороны договорились о совместных усилиях по деэскалации напряженности в кризисных регионах, а также о развитии сотрудничества в области нераспространения ядерного оружия и укрепления глобальной безопасности. В Кремле считают, что эти шаги способствуют улучшению российско-американских отношений.

Позже американский лидер заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят завершить вооруженный конфликт.

Ранее Трамп опроверг данные о требовании Путина прекратить помощь Украине.