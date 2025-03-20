Стало известно, кто возглавит делегацию России на переговорах с США в Эр-Рияде

Ушаков: переговоры РФ и США по Украине состоятся 24 марта в Эр-Рияде

Сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию России на консультациях экспертных групп с США по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Ушаков уточнил, что переговоры пройдут 24 марта в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявлял, что российско-американские переговоры должны состояться в воскресенье, 23 марта, в Джидде. По его словам, они будут посвящены обсуждению деталей договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга позднее уточнил, что встреча может не состояться в воскресенье. По его словам, стороны «согласовывают последние нюансы».

Первый раунд переговоров России и США состоялся 18 февраля в Эр-Рияде. Стороны, в частности, обсудили организацию контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Трамп опроверг данные о требовании Путина прекратить помощь Украине.