Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто возглавит делегацию России на переговорах с США в Эр-Рияде

Ушаков: переговоры РФ и США по Украине состоятся 24 марта в Эр-Рияде
close
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию России на консультациях экспертных групп с США по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Ушаков уточнил, что переговоры пройдут 24 марта в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявлял, что российско-американские переговоры должны состояться в воскресенье, 23 марта, в Джидде. По его словам, они будут посвящены обсуждению деталей договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга позднее уточнил, что встреча может не состояться в воскресенье. По его словам, стороны «согласовывают последние нюансы».

Первый раунд переговоров России и США состоялся 18 февраля в Эр-Рияде. Стороны, в частности, обсудили организацию контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Трамп опроверг данные о требовании Путина прекратить помощь Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами