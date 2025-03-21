Эрдоган осудил действия протестующих из-за задержания мэра Стамбула

Эрдоган заявил, что правительство не закроет глаза на призывы «уличного террора»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране заявил, что правительство не закроет глаза на призывы «уличного террора». Его слова передает РИА Новости.

«Турция — это не та страна, которую нашли на улице, Турция не будет сдаваться уличному террору», — сказал он.

Эрдоган считает, что правительство не потерпит попыток «терроризировать Турцию».

Накануне Эрдоган обвинил оппозицию в том, что она предпринимает попытки политизировать ситуацию с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу и прикрыть свои проблемы.

19 марта сотрудники турецких правоохранительных органов задержали Имамоглу по подозрению в мошенничестве и пособничестве терроризму. Тогда же в доме чиновника провели обыски.

Сначала главу Стамбула доставили на медицинское освидетельствование в рамках протокола. Позже его привезли в суд, сообщал телеканал CNN Türk.

На этом фоне в Стамбуле начались массовые акции протеста, участники которых выразили поддержку задержанному мэру. Более того, курс турецкой лиры обвалился до исторического минимума — 19 марта доллар США в моменте стоил более 41 лиры.

Имамоглу известен своими оппозиционными взглядами и считается главным конкурентом Эрдогана на возможных досрочных выборах президента Турции, которые могут пройти в 2027 году.

Ранее в Кремле высказались о ситуации с протестами в Турции.