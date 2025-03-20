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Жители Стамбула выступили против задержания мэра города

В Турции начался «кастрюльный бунт» после задержания мэра Стамбула Имамоглу
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Dilara Senkaya/Reuters

В Турции начался «кастрюльный бунт» после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что жители города стучат кастрюлями и сковородками, выступая против задержания мэра, а также в знак протеста включают и выключают свет в квартирах.

В публикации подчеркивается, что «кастрюльный бунт» является повторением протестов 2019 года. Тогда Имамголу выиграл на выборах мэра Стамбула, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не признал результаты голосования.

До этого глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) обеспокоен арестом оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Экрем Имамоглу известен своими оппозиционными взглядами, он считается главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах главы государства, которые могут пройти в 2027 году.

Позже турецкая лира обновила минимум на фоне задержания мэра Стамбула.

Ранее в Совете Европы высказались о задержании мэра Стамбула.

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