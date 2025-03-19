Турецкая лира обновила минимум на фоне задержания главного политического соперника Эрдогана

Турецкая лира обновила минимум на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного политического соперника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что сейчас за один американский доллар дают 41 турецкую лиру. Кроме того, котировки стамбульской биржи рухнули на 7%.

По состоянию на 10.46 мск курс доллара к турецкой лире рос на 10,54%, до 40,55 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры.

Как сообщает Telegram-канал Baza, турецкие власти готовятся к массовым протестам. Заблокированы все ключевые соцсети и закрыты станции метро возле полицейского управления в Стамбуле.

19 марта телеканал NTV сообщил, что полиция Турции задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного разбирательства. Имамоглу задержали в рамках проводимой местными правоохранителями масштабной операции. На задержание мэра был выдан ордер.

Ранее Турция выдала объявленного в международный розыск россиянина.