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Эрдоган впервые прокомментировал задержание мэра Стамбула и протесты

Эрдоган: оппозиция пытается политизировать ситуацию с задержанием мэра Стамбула
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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в попытках политизировать произошедшее и прикрыть собственные проблемы. Это первый публичный комментарий о ситуации с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который дал глава государства, сообщает ТАСС.

По его словам, «верхом лицемерия» являются «попытки оппозиции представить свои внутренние конфликты или проблемы с законом как самую важную проблему» страны.

«Она пытается политизировать вопрос. В оппозиции знают, что большая часть этой информации и документов [по делу Имамоглу] была передана в судебные органы их собственными функционерами. Проблемы Народно-республиканской партии — это не проблемы нашей страны или народа, а проблемы горстки амбициозных людей в их собственных штаб-квартирах», — сказал турецкий лидер.

Он отметил, что у правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) «нет времени на эти шоу оппозиции», поскольку она занята решением реальных проблем государства.

19 марта сотрудники турецких правоохранительных органов задержали Имамоглу по подозрению в мошенничестве и пособничестве терроризму. Тогда же в доме чиновника провели обыски.

Сначала главу Стамбула доставили на медицинское освидетельствование в рамках протокола. Позже его привезли в суд, сообщал телеканал CNN Türk.

На этом фоне в Стамбуле начались массовые акции протеста, участники которых выразили поддержку задержанному мэру. Более того, курс турецкой лиры обвалился до исторического минимума — 19 марта доллар США в моменте стоил более 41 лиры.

Имамоглу известен своими оппозиционными взглядами и считается главным конкурентом Эрдогана на возможных досрочных выборах президента Турции, которые могут пройти в 2027 году.

Ранее в Кремле высказались о ситуации с протестами в Турции.

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