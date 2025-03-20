Песков отказался комментировать протесты в Турции

Песков: протесты в Турции не могут быть поводом для разговора Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не вмешиваются в дела других стран. Так он прокомментировал ситуацию с протестами в Турции.

Он отметил, что протесты не могут быть поводом для телефонного разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, поскольку это суверенное дело Турции.

«Мы всегда говорили, что не любим, когда говорят нам, как жить. И мы никогда не вмешиваемся в чужие внутренние дела», — заключил Песков.

Накануне полиция Турции задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного разбирательства. По данным телеканала NTV, в доме чиновника в районе Сарыер на севере Стамбула правоохранители начали обыск.

Имамоглу был сначала доставлен на медицинское освидетельствование в рамках протокола. Согласно информации телеканала CNN Türk, после этого мэра доставили в суд. Мэра Стамбула задержали в рамках проводимой местными правоохранителями масштабной операции. На задержание мэра был выдан ордер.

Экрем Имамоглу известен своими оппозиционными взглядами, он считается главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах главы государства, которые могут пройти в 2027 году. Недавно Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу после запроса генеральной прокуратуры.

Ранее турецкие власти запретили в Стамбуле митинги и демонстрации до 23 марта на фоне задержания мэра города.