В Турции задержан главный конкурент Эрдогана на выборах президента

Полиция Турции задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного разбирательства. Об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что в доме чиновника в районе Сарыер на севере Стамбула правоохранители начали обыск.

Имамоглу был сначала доставлен на медицинское освидетельствование в рамках протокола. Согласно данным телеканала CNN Türk, после этого мэра доставили в суд.

Имамоглу задержали в рамках проводимой местными правоохранителями масштабной операции. На задержание мэра был выдан ордер.

Экрем Имамоглу известен своими оппозиционными взглядами, он считается главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах главы государства, которые могут пройти в 2027 году.

Недавно Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу после запроса генеральной прокуратуры. Мэр сначала учился в вузе на Северном Кипре, потом перевелся в Стамбул, хотя учебное заведение тогда не было официально признано. В Турции участвовать в выборах президента могут только граждане с высшим образованием.

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